Außerdem sollen Betriebe in Thüringen beim Impfen gegen Covid-19 durch mobile Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) unterstützt werden. Das teilte die Industrie- und Handelskammer Erfurt am Freitag mit. Die Teams sollen in Firmen einspringen, wo Betriebsärzte nicht selbst impfen. Anmelden können die Betriebe die Impfungen über das Thüringer Impfportal. Dabei könnten auch gemeinsame Termine mehrerer Unternehmen, beispielsweise in einem Gewerbegebiet, vereinbart werden, hieß es. Laut Kassenärztlicher Vereinigung wären bei Bedarf bis zu 15 mobile Teams einsetzbar.