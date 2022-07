Corona Zahnärzte: Impfpflicht gefährdet Versorgung besonders auf dem Land

Thüringens Zahnärzte sehen die Versorgung der Menschen gerade in kleineren Orten akut gefährdet. Und zwar durch Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen. Die Gesundheitsämter in schlechter versorgten Gebieten müssten in der Beurteilung von ungeimpftem Personal ihre Einzelfallentscheidungen mit Augenmaß treffen, so die Interessensverbände.