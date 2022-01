Unangemeldete Demonstrationen Tausende protestieren in Erfurt gegen Impfpflicht im Gesundheitssektor

In Erfurt sind am Samstagnachmittag Tausende Menschen gegen die Impfpflicht im Gesundheitsbereich und gegen die Corona-Regeln auf die Straße gegangen. Am Rand der Demonstrationen kam es offenbar zu Zusammenstößen. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.