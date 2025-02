Traurig stimme das Ergebnis mit Blick auf die Kaufkraft, sagt die City-Managerin, die zur Vorstellung der Studie auch das Amt für Wirtschaftsförderung, den Einzelhandelsverband, Touristiker, die Industrie- und Handelskammer dazugeholt hatte.

So ergab die Studie, dass nicht einmal drei Prozent der Innenstadtbesucher mehr als 200 Euro ausgeben. Bundesweit sind es doppelt so viele. Und jeder vierte Innenstadtbesucher gibt in Erfurt gar kein Geld aus.

Bildrechte: MDR / Karina Heßland-Wissel

Gastronomie hat zu kämpfen

Dabei geben 40 Prozent an, zum Shoppen in die Innenstadt zu fahren und nur neun Prozent, um Essen zu gehen. Dieser Wert ist dramatisch gesunken. Im Jahr 2022 gaben 60 Prozent an, wegen der Gastronomie in die Altstadt zu fahren.

"Damals nach Corona war der Drang, alles nachzuholen, sich wieder zu treffen und auch nach langer Durststrecke wieder in die Restaurants riesig", schätzt Patricia Stepputis ein. "Heute sparen die Menschen, alles ist teurer geworden, das merken auch die Gastronomen." Insgesamt steht auf dem Zeugnis von Erfurt eine 1,8. Das liegt weit über dem Bundesdurchschnitt von 2,5.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt

Wer die Studie lesen will, findet sie in den nächsten Tagen online auf der Seite der Stadt Erfurt. Ab 4. März werden in den Bus- und Straßenbahnhaltestellen die neuen Groß-Poster "Erfurt begeistert" aufgehängt mit QR-Code. Der führt direkt zur Studie. Die Befragung von bundesweit 69.000 Fußgängern ist die größte Passantenbefragung Europas.