Dass der Einzelhandel in Stadt und Land gelitten hat unter der Corona-Pandemie, ist kein Geheimnis. Doch auch schon vor Corona gab es in den Einkaufsstraßen des Freistaats Lücken. Leerstand aber ist nicht nur für Vermieter ein Problem. Er ist auch nicht gut für die Attraktivität einer Innenstadt. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Erfurt setzt deshalb auf ein Konzept, das auch in anderen Städten und Gemeinden gut ankommt - ein sogenannter Pop-up-Store.

Im Englischen wird der Begriff für ein plötzliches Auftauchen genutzt. Ein plötzlich auftauchender Laden also. Das Konzept geht so: Immer für wenige Wochen oder Monate eröffnen in einem Laden neue Geschäfte, manchmal ist auch eine Kunst-Ausstellung dazwischen.

Pop-up-Store: 33 verschiedene Mieter am Erfurter Fischmarkt

Zum Beispiel in der Jenaer Goethe Galerie konnte so in der Weihnachtszeit ein leerstehendes Geschäft gewinnbringend gefüllt werden. In Erfurt wird seit Mitte 2018 versucht, den Pop-up-Store stetig mit neuen Mietern zu besetzen. Das war zwar während Corona nicht immer leicht, doch seither gab es 33 verschiedene Mieter, berichtet Steffen Linnert, Dezernent für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Erfurt. "Und wir hatten seither 64 verschiedene Bewerbungen", sagt er.

Am Briefkasten vor dem Rathaus am Fischmarkt lehnt der Erfurter Wirtschaftsdezernent Steffen Linnert. Für ihn ist das "F11" eine Erfolgsgeschichte. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Besonders Gründer sollen sich hier mit ihren Produkten möglichst günstig, aber direkt am Kunden erproben können. Wessen Produkte gut laufen, kann das als Ansporn sehen, weiterzumachen, vielleicht nach einem festen Geschäft Ausschau zu halten, so Linnert. "Und andere sehen, dass ihr Produkt vielleicht noch nicht ausgereift ist, um es am Markt anzubieten."

Unternehmer: "Zielgruppe besser kennengelernt"

Einer dieser 33 Ex-Mieter ist Marcus Rönnert, Inhaber des Modeversands "Ot ku'thür". Sein Unternehmen lässt Kleidungsstücke aus Baumwolle und Holzfasern herstellen - verziert mit Thüringer Motiven. Grüne Herzen, rote Eicheln aus dem Skat-Spiel oder auch kleine aufgestickte Bratwürste. "Wir haben unsere Zielgruppe besser kennengerlernt, haben sehr gute Gespräche geführt mit Kundinnen und Kunden", berichtet er.

Marcus Rönnert, Mit-Inhaber und Mit-Gründer des Modeversands Otkuthür, war einer von 32 Vormietern der Fachhochschule. Die Mode mit Thüringer Einschlag aus Baumwolle und Holzfasern kam an - aber nach den Wochen im F11 bleibt das Unternehmen im Nebenerwerb. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Ähnliches berichtet auch Luise Grebbin, Ko-Gründerin der "Love Rose Cosmetics" aus Gotha. "Schon allein die Präsenz in der Landeshauptstadt bringt uns etwas", berichtet sie. Eigentlich habe man die Thüringer Kosmetik-Linie auf Rosen-Basis zum Weihnachtsgeschäft 2020 nach Erfurt bringen wollen, doch da kam Corona dazwischen. In diesem Winter klappte es dann doch.

Schon allein die Präsenz in der Landeshauptstadt bringt uns etwas. Luise Grebbin, Ko-Gründerin der "Love Rose Cosmetics" aus Gotha

Für einige Wochen hatte man das Geschäft rosa umgestaltet und so ein Stück Glamour an den Fischmarkt gebracht. Das sei zwar nicht so einträglich gewesen wie ein normales Weihnachtsgeschäft in guter Lage. Aber: "Wir suchen auch einen Standort in Erfurt, am besten in Bahnhofsnähe", sagt Grebbin, deren Unternehmen inzwischen 14 Mitarbeiterinnen und 2 Mitarbeiter hat. Die kurze Episode am Fischmarkt habe sie in dieser Entscheidung bestärkt.

Stadt fehlen Ressourcen für das Gebäude

Sieben der 33 Ex-Mieter hätten sich inzwischen permanent in Erfurt angesiedelt, sagt Wirtschaftsdezernent Linnert. Das sei eine sehr gute Bilanz. Und für das nicht mehr taufrische Gebäude zugleich eine sinnvolle Nutzung. "Es gibt schon lange Überlegungen, den Fischmarkt 11 zu veräußern", sagt Linnert. Der Stadt fehlten die Ressourcen, das Gebäude selbst weiterzuentwickeln. Aus Sicht der Verwaltung sei wünschenswert, dass eine Organisation wie die Fachhochschule oder die Stadtwerke Interesse zeigten.

Die Fachhochschule (FH) ist immerhin zum 31. Mai als neuer Mieter ins F11 gezogen. "Der Store soll helfen, uns zu repräsentieren", sagt FH-Vizepräsidentin Professorin Sabine Brunner. Man wolle zu den Leuten gehen und nicht warten, bis etwa Interessenten am Studium an der FH dorthin kämen. Studienberatung soll in den nächsten Wochen hier stattfinden, aber auch einige Vorlesungen zur Mittagszeit - offen für alle interessierten.

Werksstudent Max Müller und Katrin Fischer von der Studienberatung der Fachhochschule Erfurt. Die Beratung ist Teil des Angebots der FH in den nächsten Wochen - neben Vorlesungen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Studienberatung im Pop-up-Store

Wer jetzt ins F11 kommt, sieht eine aufgeräumte Präsentation der an der FH verfügbaren Studiengänge und kann sich bei Bedarf dazu beraten lassen. Die Architekturstudenten Emily Pendi und Robin Borsch haben das Interieur als Hiwis mitgestaltet. "Recycelbar und damit passend für den Einsatz, der nur wenige Wochen dauert."

Natürlich ist die FH keine neu gegründete Firma, das gibt Dezernent Linnert zu. Aber nicht ständig gebe es Interesse von Gründern für das Ladengeschäft. Und mit der FH als Mieter könne die Stadt sich stärker als Wissenschaftsstandort zeigen. "Denn das geht manchmal ein bisschen unter, dass Erfurt eine Uni hat und eine FH."