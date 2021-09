Verkehr Erfurt ist Modellstadt fürs Zu-Fuß-Gehen

Hauptinhalt

Die Stadt Erfurt ist zur Modellstadt für besseren Fußverkehr ausgewählt worden. Hier und in vier weiteren Kommunen in Deutschland soll eine Strategie entwickelt werden, um das Zu-Fuß-Gehen in der Stadt attraktiver zu machen. Erst vor wenigen Monaten stimmte die Stadt auch dem Radentscheid zu, der Fahrradfahrern in der Stadt mehr Platz einräumen soll.