Also gut. Ich lege Papier, Stift und Kamera bereit, mein siebenjähriger Sohn und seine Freundin machen sich mit Lupe und Becher bereit - sie möchten mitzählen. Wir gehen auf die Wiese hinter dem Haus, dorthin, wo es auch einen kleinen Garten gibt. Pfefferminze, Margariten, Erdbeeren und Kornblumen blühen hier, auf der Wiese Gänseblümchen, Klee und Butterblumen.

Insekten sind gar nicht so leicht zu finden.

Insekten sind gar nicht so leicht zu finden.

Insekten sind gar nicht so leicht zu finden. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler

Natürlich gibt es hier eine Menge Insekten, denken wir. Und sind hochmotiviert. Das erste Krabbeltier, das die Kinder finden, ist eine Feuerwanze. Außerdem sehen wir eine Menge Blattläuse. Auf einer Margarite sitzt ein kleiner schwarzer Käfer. " Jeder gesichtete Sechsbeiner soll gezählt und gemeldet werden ", schreibt Jürgen Ehrhardt. Wir haben eine Stunde Zeit, auf einer Fläche von ungefähr 20 Quadratmetern alles zu zählen, was da krabbelt und fliegt. Sofern es sechs Beine hat.

Aber wozu eigentlich? Jürgen Ehrhardt vom Nabu antwortet: "Mit dem Insektensommer möchten wir Menschen für Insekten und deren Lebensweisen sensibilisieren und wichtige Daten über ihr Vorkommen erheben." Jeder könne dabei mitmachen, und fast überall könne beobachtet und gezählt werden: im Garten, auf dem Balkon, im Park, auf der Wiese, im Wald, auf dem Feld, am Teich, am Bach oder am Fluss.