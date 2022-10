Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt gegen eine 25-jährige Frau aus Erfurt wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS). Ein Sprecher des Generalbundesanwalts bestätige MDR THÜRINGEN, dass gegen sie ein Haftbefehl beim Bundesgerichtshof (BGH) beantragt worden ist. Die Erfurterin gehört zu vier Frauen, die am Mittwochabend mit einer Maschine der US-Luftwaffe aus Nordsyrien nach Deutschland ausgeflogen worden waren.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft ist sie noch auf dem Flughafen in Frankfurt am Main festgenommen worden. Sie soll am Donnerstag noch dem Untersuchungsrichter am BGH zur Haftprüfung vorgeführt werden.

In diesem Flieger der US-Airforce ist die Frau am Mittwochabend in Frankfurt gelandet. Bildrechte: dpa

Zusammenschluss 2015 mit anderer jungen Frau

Bei der Frau handelt es sich nach MDR THÜRINGEN-Informationen um Kristin L. Sie war Anfang März 2015 mit Leonora M. aus Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) über Frankfurt am Main in die Türkei gereist. Kristin L. und Leonora M. sollen sich vor ihrer Ausreise 2015 im Internet kennengelernt haben. Die damals 15-jährige M. soll sich zuvor für den Islam interessiert und dann ihre Reise in die IS-Gebiete geplant haben. Die beiden jungen Frauen sollen sich dann zusammengetan haben, da die minderjährige Leonora M. eine erwachsene Begleitung brauchte.