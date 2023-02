Von Syrien aus soll die Erfurterin versucht haben, andere Frauen in Deutschland zu einer Ausreise zum IS zu bewegen. Sie habe zeitweise ein Schnellfeuergewehr und eine Schrotflinte besessen. Nach dem Zusammenbruch des IS sei sie 2019 in kurdische Gefangenschaft geraten. Dort habe sie eine andere Lager-Insassin angefeuert, als diese eine vermeintliche "Abtrünnige" körperlich misshandelte.