Das Projekt "Jung demokratisch aktiv" will Jugendlichen und jungen Erwachsenen Demokratie und Kommunalpolitik näherbringen. Rede und Antwort stehen ihnen dafür heute die Stadträte Michael Panse (CDU), Luise Schönemann (Linke), Stefan Schade (SPD) und David Maicher (Grüne). Das Bildungswerk hatte alle Stadtratsfraktionen für den Termin angeschrieben - außer die AfD.

An Fragen mangelt es nicht. Eine Teilnehmerin will wissen, warum es für sie und ihre sechs Kinder so schwierig ist, eine Wohnung zu finden, die groß genug und trotzdem bezahlbar ist. Warum Menschen mit Migrationsgeschichte kaum im Stadtrat vertreten sind, fragt ein weiterer Teilnehmer. Prompt folgt darauf die Einladung, sich zu den Kommunalwahlen im nächsten Jahr als Kandidat aufstellen zu lassen.