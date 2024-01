Eine andere Klangfarbe bringt laut Gräßer der israelische Jazz-Musiker Yogev Shetrit mit, der als Schlagzeuger eigene Kompositionen aufführt. Unverkennbar seien andalusische und viele andere Einflüsse, so demonstriere sein Programm die einende Kraft der Musik. Das Jüdische Choralbuch Projekt schlägt am 23. und 24. März in Nordhausen beziehungsweise Mühlhausen einen Bogen "Von Bach bis Rabbi Messas". Zu Gast sein wird hier auch Assaf Levitin, der aus Israel stammt und Kantor der Hamburger Reformsynagoge ist. Bildrechte: Israelisch-jüdische Kulturtage Erfurt 2024 / Foto: Boaz Arad

Festival in 13 Orten in Thüringen

Trotz der schwierigen Umstände sei das Festival mit Veranstaltungen in 13 Orten "etwas größer geworden", freut sich Gräßer. Immer wieder kämen Anfragen von Städten, Gemeinden oder Institutionen. So folge man auch Einladungen in kleinere Orte und sei 2024 beispielsweise erstmals in Schweina zu Gast. Veranstaltungen gebe es darüber hinaus wieder in Ilmenau und wichtigen Partnerstädten wie Gera, Mühlhausen und Meiningen.

Zum Programm gehören auch mehrere Ausstellungen zur jüdischen Geschichte in Erfurt. "In and Out – Between and Beyond" erkundet das jüdische Alltagsleben im Mittelalter in der Alten Synagoge, die seit September 2023 Unesco-Welterbe ist. Das Kultur- und Bildungszentrum der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen informiert über 15 Jahre Jüdisches Kinder- und Jugendtheater.