Auch der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, hat sich befremdet über die Formulierung in der Einladungsmail gezeigt. Er kenne die Hintergründe des Schreibens nicht, so Wagner in einer Reaktionsmail auf Schramms Brief. "Ich muss aber bekennen, dass ich die Aufforderung der Einladenden, sich am 16.11. nicht mit dem Massaker der Hamas zu beschäftigen (auch noch in großen Lettern), sehr irritierend und in keiner Weise nachvollziehbar finde."