Mentale Gesundheit Mehr Jugendliche in Thüringen sind depressiv

Nach einer Auswertung der Barmer-Krankenkasse leiden immer mehr junge Menschen in Thüringen an Depressionen. Wie die Krankenkasse am Montag in Erfurt mitteilte, erhielten im vergangenen Jahr rund 9.000 junge Thüringer zwischen fünf und 24 Jahren eine entsprechende Diagnose. Im Jahr 2018 habe die Zahl noch bei 6.150 und damit rund 46 Prozent niedriger gelegen.