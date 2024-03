Etwa eine Autominute weiter, ebenfalls am Juri-Gagarin-Ring gibt es seit 2013 ein riesiges Bildnis des Kosmonauten an einer Hauswand. Es ist wohl die aktuellste Ehrung des sowjetischen Raumfahrers in Erfurt. Realisiert wurde es von Erfurter Graffiti-Künstlern, legal und im Auftrag der Wohnungsbaugesellschaft Kowo. Auch eine Juri-Gagarin-Schule gab es einst in Erfurt. Nach dem Ende der DDR wurde sie in Wilhelm-Busch-Grundschule umbenannt.