Ein Känguru ist am Mittwochabend in Erfurt gesichtet worden. Ein Anwohner hatte das Tier über die Weimarische Straße hopsen sehen und rief die Polizei.

Auf Anfrage prüfte der Erfurter Zoo seine Bestände, konnte jedoch kein fehlendes Känguru feststellen. Schließlich wurde der Besitzer ausfindig gemacht, der die Suche nach dem Tier eigenständig übernahm. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte, ist das Känguru noch nicht wieder aufgetaucht.

In der Vergangenheit gab es in Thüringen mehrfach Meldungen über ausgebüxte Kängurus etwa im Saale-Orla-Kreis oder in Sonneberg.