Auf dem Erfurter Anger werden die Überwachungskameras installiert . Wie Innenministerium, Stadt und Polizei MDR THÜRINGEN bestätigten, laufen die Vorbereitungsarbeiten bereits seit Anfang Mai. Die ersten beiden Kameras sind bereits am Angermuseum installiert. Sie sind in etwa zehn Meter Höhe an der Ecke des Gebäudes angebracht worden. Auf der Schutzscheibe vor dem Objektiv klebt rotes Klebeband in X-Form. Eine Sprecherin der Stadtverwaltung erklärte dazu, die Kameras würden bis zur Inbetriebnahme wahrnehmbar verdeckt.

Insgesamt ist geplant, an drei Standorten an Erfurts zentralem Platz in der Altstadt ein System mit zwölf einzelnen Kameras einzurichten. Sie sollen im Sommer in Betrieb gehen - voraussichtlich Mitte Juli. Die Bauarbeiten und die Installation der Technik dauern voraussichtlich bis Ende Juni. Nach früheren Angaben von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) ist ein Mix aus Aufzeichnungen und einem Live-Monitoring geplant. Zu bestimmten Zeiten würden Menschen die Videoaufnahmen in Echtzeit verfolgen. Möglicherweise könne auch Künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um bestimmte Bewegungsmuster erkennen zu können.