Die ersten beiden Kameras sind bereits am Angermuseum installiert. Sie sind in etwa zehn Meter Höhe an der Ecke des Gebäudes angebracht worden. Auf der Schutzscheibe vor dem Objektiv klebt rotes Klebeband in X-Form. Eine Sprecherin der Stadtverwaltung erklärte dazu, die Kameras würden bis zur Inbetriebnahme wahrnehmbar verdeckt.

Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig