Erneut haben Kampfhubschrauber der US-Streitkräfte den Flughafen in Erfurt für einen Zwischenstopp genutzt. Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr MDR THÜRINGEN auf Anfrage mitteilte, landeten fünf Hubschrauber des Typs "Apache" am Dienstag gegen 18:20 Uhr in Erfurt. Die Hubschrauber seien aus Gora in Polen gekommen und sollten am Mittwoch weiter zum US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz fliegen.