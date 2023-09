Wegen des Abtransports mutmaßlicher Kampfmittel gibt es im Erfurter Südosten am Freitagabend beträchtliche Einschränkungen. Nach Angaben der Polizei waren auf einer Baustelle am Finanzministerium am Nachmittag Behältnisse mit unbekannten chemischen Stoffen gefunden worden. Ein Kampfmittelräumdienst solle die Behältnisse um 19 Uhr abtransportieren. Das nahelegene Einkaufszentrum T.E.C. schließe daher vorzeitig. Kunden wurden bereits am späten Nachmittag aufgefordert, das Einkaufszentrum zu verlassen. Auch eine nahegelegene Tankstelle stellte den Betrieb ein.