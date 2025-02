Der Rathaussturm ist für den 1. März um 11 Uhr geplant. Am Tag darauf soll es nach bisheriger Planung einen kleinen Umzug in Form einer karnevalistischen Demonstration geben. Das sei aber alles noch in der Endabstimmung mit den Vereinen. Der eigentliche Faschingsumzug war von der GEC in Absprache mit der Stadt im Januar abgesagt worden. Unter anderem gelten die hohen und teuren Sicherheitsanforderungen als ein Grund.