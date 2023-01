Auch in diesem Jahr wird in Erfurt kein Karnevalsumzug stattfinden. Wie der Leiter der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC), Thomas Kemmrich, am Montag mitteilt, sei aktuell nicht möglich, den Umzug in Umfang, Qualität, Sicherheit und Anspruch wie gewohnt durchzuführen. Als Gründe nannte er die gestiegenen Kosten für Personal und Sicherheit. Zudem sei aufgrund der Corona-Pandemie die Vorbereitung zu spät gestartet, so Kemmerich.