Am Sonntag wird es in Erfurt statt eines Umzuges eine Faschingsdemo geben. Die ist als "laufende Veranstaltung" angemeldet und werde von der Polizei gesichert, heißt es aus dem Rathaus. Die GEC rechnet mit mehr als 500 Teilnehmern. Große Festwagen sind nicht erlaubt, Bollerwagen aber schon.

Am Rathaussturm am Samstag will auch die neugewählte Beigeordnete für Ordnung und Sicherheit Heike Langguth teilnehmen. Nach 34 Jahren als Polizeibeamte tritt sie am 1. März ihr neues Amt in der Erfurter Stadtverwaltung an.