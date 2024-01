Prozess um Kastrationen auf Wunsch 74-Jähriger soll die Eingriffe in seinem Wohnzimmer vorgenommen haben

Es ist die absolute Ausnahme, dass der Staatsanwalt die Anklage unter Ausschluss der Öffentlichkeit verliest. Im Prozess vor der 10. Strafkammer des Erfurter Landgerichts war das am Donnerstag so. Grund war der Schutz von sieben Männern, die in diesem Prozess Geschädigte heißen. Männer die im Internet auf den Angeklagten aufmerksam wurden, zu ihm kamen und sich in seinem Wohnzimmer Eingriffen an ihren Geschlechtsorganen unterzogen. Und die bestimmt nicht wollten, dass ihre sexuellen Wünsche öffentlich werden. In der Anklageschrift werden ihre Namen und ihre Wohnorte genannt, die Art des Eingriffs wird beschrieben. In der Justiz geht es um äußerste Genauigkeit, um Details. Die verliest der Staatsanwalt hinter verschlossenen Türen.