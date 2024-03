Beim Eröffnungsgottesdienst des Katholikentages in Erfurt am 29. Mai wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Das wurde anlässlich der Programmvorstellung am Mittwoch in Erfurt mitgeteilt. Insgesamt werden rund 500 Einzelveranstaltungen angeboten. Dabei geht es um Kirche, Politik und Gesellschaft, es gibt aber auch Konzerte, Ausstellungen und andere Kulturangebote.