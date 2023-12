Wie die "Thüringer Allgemeine" in ihrer Online-Ausgabe berichtet, ist der Streit um die Programmgestaltung eskaliert. Er habe auf einer Mitgliederversammlung seinen Austritt bekannt gegeben, teilte Ruge demnach am Freitag mit. Der langjährige Erfurter Oberbürgermeister hatte im Vorfeld kritisiert, dass ostdeutsche Themen und Protagonisten im Programm unterrepräsentiert seien: "Wir sitzen unten am Katzentisch. Unsere Geschichten dürfen wir nicht erzählen", so Ruge.