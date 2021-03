Dem Bistum Erfurt sind bislang 54 Opfer sexualisierter Gewalt durch Priester und Mitarbeiter der katholischen Kirche bekannt. Das sagte Bischof Ulrich Neymeyr am Donnerstag in Erfurt. Das sind fast doppelt so viele, als bislang bekannt. Auch die Zahl der Beschuldigten habe sich auf 41 erhöht. Bei 20 von ihnen handele es sich um Priester, von denen aber einige bereits verstorben sind.

Neymeyr präsentierte am Donnerstag aktuelle Zahlen, die seit der Veröffentlichung eines Berichts über sexuellen Missbrauch Minderjähriger in der katholischen Kirche vor drei Jahren ermittelt worden sind. Damals waren 30 Opfer bekannt. Seitdem hätten sich weitere Betroffene gemeldet, sagte der Bischof. Die meisten Vorfälle hätten sich in der Zeit der DDR bis in die 1980er-Jahre zugetragen.