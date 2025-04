Schäfer: Wir untersuchen den Bereich des sogenannten Darknets, also den Teil des Internets, der mehr oder weniger abgeschottet ist. Das ist ein Bereich, der zum Beispiel nicht über Suchmaschinen gefunden werden kann und wo sich Nutzerinnen und Nutzer anonym austauschen können. In vielen Fällen hat das die Folge, dass Straftaten in diesem Darknet begangen werden. Dazu zählen so was wie Waffenhandel, aber auch Menschenhandel - oder eben der Bereich, den wir untersucht haben. Die sexuelle Ausbeutung von Kindern, also das Hochladen, Verbreiten und Anschauen von sexuellem Material.