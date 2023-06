Sturz von Fußgängerbrücke Kind beim Krämerbrückenfest in Erfurt schwer verletzt

Hauptinhalt

Auf dem Krämerbrückenfest in Erfurt ist am Samstag ein Kind von einer Fußgängerbrücke gestürzt und schwer verletzt worden. Das Mädchen hatte versucht, an der Außenkante der Brücke entlang zu balancieren.