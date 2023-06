Die Linke-Fraktion im Erfurter Stadtrat will in diesem Sommer Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren freien Eintritt in den städtischen Freibädern gewähren. Vorsitzende Katja Maurer sagte, ihre Fraktion wolle dazu am Mittwoch einen Antrag in den Stadtrat einbringen. Die Gratisregelung solle zum Ferienbeginn Mitte Juli in Kraft treten. Nach Angaben der Stadtverwaltung würden damit Einnahmen von 177.000 Euro wegfallen.

Im Nordbad Erfurt springt ein Junge ins Wasser. Bildrechte: dpa