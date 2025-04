Das Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" in Gera und Erfurt hat in diesem Jahr so viele Einreichungen für den Wettbewerb bekommen wie noch nie. Wie die Veranstalter mitteilten, hätten sich 212 Produktionen um eine Teilnahme in den Wettbewerbskategorien beworben. Damit sei das Interesse an dem Festival so groß wie nie.