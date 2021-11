Um die 100 Eltern und Großeltern hatten sich am Montagabend am Bürgerhaus versammelt. Kerzen hatten sie dabei und Transparente, sie standen in Gruppen zusammen - und überall wurde nur über eins geredet: den Umgang des Trägers mit der langjährigen Kindergarten-Leiterin Sabine Kaulfuß. "Ich hatte insgesamt neun Kinder und Enkel hier im Kindergarten, ich weiß, wovon ich rede", sagt ein Mann. "Tante Sabine ist die beste Erzieherin, die man sich wünschen kann. Sie kommt morgens als Erste und ist manchmal bis 22 Uhr hier. Sie tut alles für die Kinder." Daumen hoch für "Tante Sabine": Protestierende am Montagabend in Erfurt-Schmira. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Angeblich Beschwerden von Mitarbeiterinnen

Begonnen hatte das alles im September. Eine Frau vom Ortschaftsrat berichtet, dass es Beschwerden der Mitarbeiterinnen des Kindergartens an den Träger gegeben habe: "Angeblich konnten sie sich unter Frau Kaulfuß nicht verwirklichen". Was dann genau ablief, betrifft zu großen Teilen das Arbeitsrecht. "Da kann man momentan noch nichts sagen" so Caroline Vinz, die Anwältin von Sabine Kaulfuß.

Tante Sabine ist die beste Erzieherin, die man sich wünschen kann. Sie kommt morgens als Erste und ist manchmal bis 22 Uhr hier. Sie tut alles für die Kinder. Teilnehmer der Protestveranstaltung in Erfurt-Schmira

Was Eltern und Großeltern besonders wütend macht, ist die Art und Weise, wie der Träger hier agiert hat. "Vor den Augen der Kinder wurde sie aus der Tür gedrängt, musste ihre Schlüssel abgeben und durfte nicht einmal ihre Sachen aus dem Büro holen" erinnert sich ein Vater.

Vertrauensverhältnis gestört

In Schmira wurden jetzt mehr als 150 Unterschriften gesammelt für einen Trägerwechsel. Denn das Vertrauensverhältnis, so viele der Anwesenden, sei nachhaltig gestört. "Keiner redet mit uns, Elternarbeit gibt es nicht mehr, den Kindern wurde erzählt, Tante Sabine ist im Urlaub." Auch MDR THÜRINGEN gegenüber war der Träger Thepra Thüringen nicht zu einem Gespräch bereit - weder telefonisch noch am Montagabend vor Ort. Während die Menschen mit ihren Kerzen vor dem Haupteingang standen, hatten Thepra-Vertreter nach einer Krisensitzung beim Bürgermeister den Seiteneingang genommen. Vor allem der Umgang mit ihrer Kindergartenleiterin macht die Eltern wütend. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Keine Lösung in Sicht

Der Ortsteilbürgermeister von Schmira, Peter Richter, berichtet: "Seit Wochen beschäftige ich mich jetzt nur noch mit dem Kindergarten. Das war früher nie nötig." Richter hatte schon am Nachmittag zusammengesessen - mit Vertretern des Trägers, des Jugendamts, des Bildungsministeriums und der Eltern. Eine Lösung gab es nicht.

Zuvor hatte es schon verschiedene Gespräche in verschiedenen Kombinationen gegeben, auch die blieben fruchtlos. Sabine Kaulfuß sagt nichts darüber, auch der Thepra-Betriebsrat nicht. Allerdings ist dessen Vorsitzender auch Mitglied im Vorstand des Trägers.

Anwältin spricht von Mobbing