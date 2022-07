Das Thüringer Bildungsministerium und das Erfurter Jugendamt sind in den Fall seit Bekanntwerden eingebunden. So hat das Bildungsministerium Ende Juni in der Einrichtung eine unangekündigte Kontrolle durchgeführt und dabei auch Dienstpläne eingesehen. Diese seien teilweise unvollständig gewesen und hätten nachgearbeitet werden müssen, so das Ministerium.