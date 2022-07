"Neulich ist mir, als ich zum Bus gerannt bin, ein Papiertaschentuch aus der Hose gefallen. Und weil ich es so eilig hatte, habe ich es einfach liegen lassen", erzählt Carmen Bröckl, Bildungsreferentin für Kinder und Jugend im Bistum Erfurt, in einem kleinen Theaterspiel während des Gottesdienstes.

Was kann jeder einzelne tun, um die Umwelt zu schützen und somit Gottes Schöpfung zu bewahren? Das ist das Thema, mit dem sich die Kinder aus den Dekanaten und Pfarreien des Bistums in der aktuellen Religiösen Kinderwoche (RKW) unter dem Motto "Geht's noch? - (Über) Leben auf der Erde" beschäftigen.

Die Kinderwallfahrt selbst steht unter dem Titel "Geh los, fang an!". An diesem Mittwoch kommen bereits etwa 600 Kinder, unter anderem aus Meiningen (Landkreis Schmalkalden Meiningen), Brehme und Dingelstädt (Eichsfeld) zum Domberg in Erfurt. Neben dem kleinen Theaterspiel regt Bischof Ulrich Neymeyr die Kinder im Gottesdienst mit einer Geschichte über eine kleine Schiffsschraube zum Nachdenken an.