Film-Debüt "Vena" Erfurter Regisseurin erzählt von Schwangerschaft im Gefängnis

28. November 2024, 03:25 Uhr

Der Debütfilm der Erfurter Regisseurin Chiara Fleischhacker läuft am Donnerstag in den Kinos an. "Vena" erzählt die Geschichte einer drogenabhängigen Mutter, die eine Haftstrafe antreten muss. Wie die Regisseurin auf dieses ungewöhnliche Thema gekommen ist und wie ihre eigene Schwangerschaft den Film beeinflusst hat, erzählt Fleischhacker im Gespräch mit MDR KULTUR.