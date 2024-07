Das Bistum Erfurt hat um Mithilfe bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen in den 70er-Jahren gebeten. Die Vorfälle sollen sich im katholischen Jugendhaus Marcel Callo in Heilbad Heiligenstadt zugetragen haben. Wie eine Bistumssprecherin am Montag in Erfurt mitteilte, steht ein mittlerweile verstorbener Referent für Jugendarbeit im Zentrum der Untersuchungen.