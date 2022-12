Grenzen der Justiz Warum ein notorischer Kirchenstörer auf freiem Fuß bleibt

Er hat Hausverbote in fast allen katholischen Kirchen, in einer Arztpraxis, in einer Bank. Verbote, die er missachtet. Er stört Gottesdienste, beschimpft Priester, Menschen, die für die Kirche arbeiten - laut, heftig und öffentlich. Und wenn Polizeibeamte einschreiten, beschimpft er auch die. Und manchmal schlägt er auch zu. Es hat sich einiges angehäuft in den vergangenen Jahren, und deshalb steht der Endsechziger jetzt vor dem Strafrichter am Erfurter Amtsgericht.