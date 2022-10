Das Bistum Erfurt spendet 330.000 Euro an die Thüringer Caritas. Wie das Bistum am Samstag mitteilte, stammt der Betrag aus zusätzlichen Kirchensteuern infolge der Energiepreispauschale. Mit dem Geld würden Hilfen für Menschen in Not finanziert, sagte die Direktorin des Caritasverbandes, Monika Funk. Außerdem würden soziale Einrichtungen wie Tagestreffs unterstützt.