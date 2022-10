Gericht weist Klage der Iga-Gärtner ab

Das Landgericht Erfurt hat die Klage der Kleingärtner gegen den Egapark abgewiesen. Die Begründung werde nachgereicht, hieß es am Freitag. Egapark-Geschäftsführerin Kathrin Weiß sagte, sie freue sich, dass das Gericht damit im Sinne der Park-Besucher entschieden hat.

In dem Streit ging es unter anderem um neue Zufahrtsregeln. Seit vergangenem Jahr dürfen die Gärtner gemäß des neuen Pachtvertrages mit ihren Autos nur noch bis 8.30 Uhr am Morgen und ab 18 Uhr am Abend mit Autos im Park unterwegs sein. Dagegen hatten die "Iga61"-Gärtner geklagt. Den Pachtvertrag hatten sie nicht unterschrieben.