Fast 25 Jahre hat Thomas Großmann die 380 Quadratmeter große Parzelle in der Kleingartenanlage "Am Bachstelzenweg" in Erfurt mit seiner Frau bewirtschaftet. Hier haben sie gefeiert, gepflanzt, gebaut, umgebaut und immer wieder Geld investiert. "Wir haben jedes Jahr was Neues gemacht. Pflanzen rein, Pflanzen raus. Die kleine Terrasse da vorm Gewächshaus gebaut. Es war unser Hobby".