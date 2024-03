In Erfurt gibt es laut Verband eine Warteliste für Kleingärten. Jeden Monat würden auf der Kleingartenbörse etwa zehn Gärten angeboten, die in einem oder zwei Tagen sofort neue Besitzer finden. Das Teilen von Gärten sei aber eine gute Variante. So könne älteren Gärtnern ermöglichen werden, ihre Parzelle weiter zu bewirtschaften. Junge Familien könnten derweil neue Gärten bekommen, sagte der Vorsitzende des Stadtverbandes der Kleingärtner, Frank Möller.