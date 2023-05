In Erfurt sollen künftig mehr Kleingärten von Migranten gepachtet werden können. Diesen Vorschlag hat jetzt der Stadtverband der Kleingärtner vorgelegt. Es sei wichtig, die Anlagen für alle Erfurter zu öffnen, sagte der Vorsitzende Frank Möller. Auch geflüchtete Menschen könnten das Vereinsleben bereichern.

Natur genießen, Gemüse züchten, Obst anbauen - auch in Erfurt sind Kleingärten beliebt und gefragt. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

In Erfurt leben etwa 20.000 Menschen, die nach Deutschland eingewandert oder geflüchtet sind. Diese Menschen müssten mehr in die Kleingartenvereine einbezogen werden, so Möller. Allerdings müssten dafür einige rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. Zu klären ist etwa, wer einen Garten pachten kann beziehungsweise welcher Asyl- oder Flüchtlingsstatus dazu erforderlich ist.