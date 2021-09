Zwei Tage vor der Bundestagswahl sind in Thüringer Städten Tausende Menschen für eine andere Klima-Politik auf die Straße gegangen. In Erfurt versammelten sich am Nachmittag mehr als 1.000 meist junge Demonstranten am Schmidtstedter Knoten im Osten der Stadt, wie eine Sprecherin von Fridays for Future MDR THÜRINGEN sagte.

Demonstranten von "Fridays For Future" am Schmidtstedter Knoten in Erfurt

Demonstranten von "Fridays For Future" am Schmidtstedter Knoten in Erfurt

Demonstranten von "Fridays For Future" am Schmidtstedter Knoten in Erfurt Bildrechte: MDR/Robert Kurth

Auch in Jena waren bereits am Mittag mehr als 1.000 Demonstrantinnen und Demonstranten im Rahmen des Klimastreiks auf die Straßen gegangen. Veranstaltungen waren auch in Weimar, Gera, Eisenach und Suhl geplant. Die Proteste richten sich in erster Linie gegen die Politik, so eine Sprecherin von Fridays for Future, derzeit werde keine Partei den Klimazielen gerecht.