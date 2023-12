Die Stadtwerke rechnen damit, dass sie in den kommenden 20 Jahren etwa eine Milliarde Euro in die Energiewende investieren müssen.

Großes Potenzial bei der Energiegewinnung sieht die Stadt weiterhin in der Tiefen-Geothermie. Dabei müsste bis zu 6.000 Meter in die Gesteinsschicht gebohrt werden. Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Zaiß beschreibt das Verfahren als "Fußbodenheizung in fünf bis sechs Kilometern Tiefe". Dabei werde kaltes Wasser in die Tiefe geleitet und erhitzt wieder an die Oberfläche transportiert.