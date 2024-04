Bildrechte: MDR/Katja Bomeier

Kommunalwahlen Erstwähler fühlen Erfurter Oberbürgermeister-Kandidaten auf den Zahn

Hauptinhalt

22. April 2024, 20:41 Uhr

In gut fünf Wochen werden in Thüringen neue Oberbürgermeister, Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte gewählt. Denn am 26. Mai sind Kommunalwahlen. Dann dürfen auch wieder 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Damit das nicht ganz planlos passiert, gab es am Montag in Erfurt eine Premiere. Dort haben Erstwähler die OB-Kandidaten getroffen und mit Fragen bombardiert.