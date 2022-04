Die Mieter sollen so vor zu hohen Nachzahlungen im kommenden Jahr bewahrt werden. "Wir schieben schon jetzt eine große Welle an Vorleistungen vor uns her", sagt Hilge. Es müsse verhindert werden, dass die Menschen im kommenden Jahr bei der Betriebskostenabrechnung einen Schock erleben. Im schlimmsten Fall drohten Nachzahlungen im vierstelligen Bereich. Das Risiko könne man zwar nicht verhindern, es aber deutlich abmildern, so Hilge.