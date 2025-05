Am Freitag beginnt das Fest um 18 Uhr und endet um 23:30 Uhr.

Am Samstag startet das Programm und die Stände öffnen ab 11 Uhr. Das große Finale und offizielles Ende mit Feuerwerk auf dem Domplatz ist um 23:45 Uhr.

Das Krämerbrückenfest ist das größte Thüringer Altstadtfest. An mehr als 200 Ständen von der Krämerbrücke bis zum Petersberg werden Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten angeboten.

Das Krämerbrückenfest eröffnet traditionell Till Eulenspiegel am Freitag um 18 Uhr auf dem Benediktsplatz vor der Brücke.

Die Parkhäuser, insbesondere in der Erfurter Innenstadt haben zum Teil ihre Einfahrtszeiten verlängert, angehobene Tarife wird es jedoch nicht geben.

Erfahrungsgemäß sind die Parkhäuser und Parkplätze zum Krämerbrückenfest jeweils schon vormittags schnell besetzt. Die Stadt empfiehlt daher, möglichst nur mit Straßenbahn und Bus in die Innenstadt zu kommen. Besuchern aus den Ortsteilen wird empfohlen, die P+R-Parkplätze zu nutzen. Auf acht Anlagen hält die Stadt gebührenfreie Parkplätze bereit:

Das Erfurter Stadtzentrum erreichen Besucher, die ihre Autos auf diesen Parkplätze parken, via Straßenbahn in maximal 15 Minuten. Mehr Infos gibt es hier .

Insbesondere durch P+R Angebote und auf Grund der fehlenden Kapazität für das Parken in der Erfurter Innenstadt wurden die Fahrpläne für Bus und Straßenbahn an allen drei Tagen angepasst.

Die Parkmöglichkeiten im Innenstadtbereich werden zum Krämerbrückenfest eingeschränkt. Insbesondere die dortigen Anlieger sind hiervon betroffen, deshalb wird den Inhabern von Bewohnerparkausweisen an allen drei Veranstaltungstagen die Möglichkeit eingeräumt, ihre Fahrzeuge in allen Bewohnerparkgebieten der Stadt zu parken. Voraussetzung dafür ist das sichtbare Auslegen des gültigen Bewohnerparkausweises.

Weitergehende Hinweise werden den Anwohnern von der Stadt noch per Anwohnerinformation mitgeteilt.

Glasflaschen sowie mitgebrachte Speisen und Getränke sind an den Veranstaltungsorten verboten.

In folgenden Veranstaltungsbereichen werden entsprechende Toilettenanlagen aufgestellt und bewirtschaftet.

1) Domplatz in drei unterschiedlichen Bereichen

2) Rathausparkplatz, hinter dem Rathaus

3) Wenigemarkt

4) hinter der Krämerbrücke, im Bereich der Gotthardtstraße

5) in der Barfüßerstraße an der Barfüßerruine

6) Theaterplatz