Mittelaltermarkt und Silent Disco: Erfurt startet Krämerbrückenfest

Das 46. Krämerbrückenfest ist am Freitag in Erfurt eröffnet worden. Noch bis Sonntag können Besucher viel Musik unter freiem Himmel erleben. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal etwa eine "Silent Disco".