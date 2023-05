Am Freitag beginnt das Fest 18 Uhr und endet 24 Uhr. Händler und Kunsthandwerker öffnen bereits ab 16 Uhr. Am Sonnabend startet das Programm und öffnen die Stände ab 10 Uhr. Offizielles Ende ist gegen 0:30 Uhr. Der Sonntag als letzter Tag geht von 10 bis 21 Uhr.

Das Krämerbrückenfest eröffnet traditionell Till Eulenspiegel am Freitag ab 18 Uhr auf dem Benediktsplatz vor der Brücke. Dieses Mal geht es bei der Inszenierung des Theaters "Die Schotte" um die geheimnisvolle Zahl 1325 und ihre Verbindung zur Krämerbrücke.

Eine Premiere gibt es auf dem Wenigemarkt : An allen Tagen des Krämerbrückenfestes kann zu einer " Silent Disco " getanzt werden. Vor Ort werden dafür Kopfhörer verteilt. Zu hören sind verschiedene DJs, aber auch eine Kinderbuchlesung. Es legen verschiedene Erfurter DJs auf zu Disco, Dance, aber auch zu Salsa, Bachata, Merengue und Reggaeton.

Thüringen-Grammy-Gewinner "Mono Oko" ist am Samstag zu hören. Danach folgen abends die Bands "Jazzkantine", "Querbeat" und "Gentleman". Zum Abschluss am Samstag startet traditionell das Höhenfeuerwerk.

Am Sonntag spielt unter anderem das hundertköpfige "Stadtharmonie-Orchester" Hits und Filmmusik.

Das Krämerbrückenfest bietet auf der Festwiese auf dem Petersberg modernen sowie klassischen Jazz, darunter etwa der international bekannte Sir' Chantz Powell aus New Orleans, aber auch die Erfurter Jazzband "Boogieman's Friend".

Open Air mit Thüringer Künstlern in der Barfüßerruine

In der Barfüßerruine sollen lokale Bands und Künstler auftreten. In Kooperation mit der Thüringer Musikinitiative "diePop" ist Freitag und Samstag ein Open Air mit Liedermachern, Rockbands oder Reggaekünstlern geplant. Am Sonntag werden laut Stadt "Erfurter Urgesteine" wie Jürgen Kerth und das "Krambehr-Trio" auf der Bühne stehen.