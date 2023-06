Eröffnung auf dem Benediktsplatz

Das Krämerbrückenfest eröffnet traditionell Till Eulenspiegel am Freitag ab 18 Uhr auf dem Benediktsplatz vor der Brücke. Dieses Mal geht es bei der Inszenierung des Theaters "Die Schotte" um die geheimnisvolle Zahl 1325 und ihre Verbindung zur Krämerbrücke.

Mittelaltermarkt auf der Krämerbrücke

Der Mittelaltermarkt hinter der Krämerbrücke wurde laut Stadt neu gestaltet. Dort sind Händler, Rittersleute, Gaukler und Spielleute sowie mittelalterliche Handwerkskunst anzutreffen, wie das Herstellen von Pergament, Buchmalerei, Bogenbau, Schmiedekunst oder das Färben von Stoffen. Dazu treten Spielmann "Knud Seckel", Zauberer "Yandaal" und Jongleur "Kelvin Kalvus" sowie Bands wie "Spilwut", "Vielgestalt" und "Die Streuner" auf. Dazu gibt mittelalterliche Handwerkskunst.

Premiere auf dem Wenigemarkt

Eine Premiere gibt es auf dem Wenigemarkt: An allen Tagen des Krämerbrückenfestes kann zu einer "Silent Disco" getanzt werden. Vor Ort werden dafür Kopfhörer verteilt. Zu hören sind verschiedene DJs, aber auch eine Kinderbuchlesung. Es legen verschiedene Erfurter DJs auf zu Disco, Dance, aber auch zu Salsa, Bachata, Merengue und Reggaeton.

Freitag:

19 - 21 Uhr: Isso & Co. (laut): All you can dance

21 - 23 Uhr: Silent Disco Trio (leise): Kanal 1: Tom Bean - Disco, Kanal 2: DJ Isso - All you can dance, Kanal 3: DJ Fuego Show - Salsa, Bachata, Merengue und Reggaeton

Sonnabend:

11 - 13 Uhr: Easy Listening (laut): Ambiente

13 - 14 Uhr: Achtsamkeit mit Humor (leise): mit Patrick Föllmer

14 - 15 Uhr: Radiosendung "Festivus! Was gibt's eigentlich noch zu feiern?" (leise): Radio und Open Mic mit Robert Meyer und Susanne Sander

15 - 16 Uhr: Silent Wunschkonzert (leise): Kanal 1: Wünsche, Wünsche, Wünsche, Kanal 2: Sunshine Musik mit DJ Isso, Kanal 3: Das Meer

16 - 17 Uhr: Radio Bounce Radiosendung (leise): Live mit Benno Bounce

17 - 18 Uhr: Impro Jam Session (laut): mit Martin Hansmann & Friends, Jonas Müller, Andi Schulze

18 - 20 Uhr: Catharina Santana & Hagen Kleemann (laut): Eklektisch-elektrisch, weltgewandt und poetisch

20 - 23 Uhr: Silent Disco Trio (leise): Kanal 1: Synebeats - Old School Hip Hop, Kanal 2: Lady Hasselhoff & Friends - Bunte Tüte der 80er, Kanal 3: Mzungubeats & Catharina Santana - Hits Hits Hits

Sonntag:

11 - 12 Uhr: Easy Listening (laut): Ambiente

12 - 14 Uhr: Mika Dutsch & Secret Act (laut): Downtempo & DUB

14 - 5 Uhr: Kinderbuchlesung mit Sounds (leise): mit Andi Schulze, Johannes Glöde, Heinrich Bennke

15 - 16 Uhr: The Silent Flashmob Experience (leise)

16 - 17 Uhr: Kinder Disco (laut): von A wie Stopptanz bis Z wie Ausrasten

17 - 18 Uhr: Mzungubeats (laut): Roots Reggae und leichte Beats

Rathaus-Parkplatz

Auf dem Rathaus-Parkplatz gibt es über die Veranstaltungstage die "RathausBeatz" für das jüngere Publikum. Der Club "Kalif Storch" oder "DJ Beathova" legen hier auf beziehungsweise treten live auf. Es gibt R'n'B, Deutschrap oder elektronische Klänge.

Freitag:

18 - 19 Uhr: Deslin Ami Kaba & Band: Erfurter R´n´B

19 - 20 Uhr: Special Guests on Stage: Lasst euch überraschen!

20:30 - 21:30 Uhr: Futurebae: Genreuide Feuerwerkerin der Deutschrap-Szene

22 - 23 Uhr: Disco Amore & Colørblind: Aftershow mit Discofeeling

Sonnabend:

11 - 13 Uhr: Martin Anacker: Downtempo

13 - 15 Uhr: NΦra: Treibender Downtempo

15 - 16:30 Uhr: Adam Reise B2B MonasticKid: B2B

16:30 - 18:30 Uhr: Gerry Lady: Funky Grooves bis hin zu treibenden Beats

18:30 - 19:30 Uhr: Karakum: Handgemachter Techno, live von vier Musikern

19:30 - 21:30 Uhr: Tante KetchUp B2B Cat-J

21:30 - 23 Uhr: Bobby Rausch: Musik zwischen Kontrolle und Improvisation

Sonntag:

11 - 12:30 Uhr: Sektfrühstück: mit Madame Moussier aka Courtney Lost

12:30 - 14:30 Uhr: Marille & Gundi: Ein Potpourri der Unterhaltungsmusik!

14:30 -16 Uhr: Martin Hübner: Atmosphärische Elektrosounds

16 - 18 Uhr: Beathova X Sissy: Beathova und Sissy Metzschke DJ-Duo

Straßenmusik auf dem Fischmarkt

Stundenweise sollen andere Straßenmusiker zu hören sein.

Die Stadt Erfurt verweist darauf, dass auch zum Krämerbrückenfest nur auf dem Fischmarkt die Regelung nicht gilt, dass Musiker oder Schauspieler ihren Standort alle 20 Minuten um mindestens 200 Meter verändern müssen, gelten während des Krämerbrückenfestes nicht.

Domplatz: Jazzkantine, Querbeat, Gentleman und Feuerwerk

Auf der Bühne auf dem Domplatz treten bekannte Bands wie auch DJ-Acts auf. Freitag legen DJ-Acts wie "Twocolors" oder "Tøby Rømeo" auf.

Thüringen-Grammy-Gewinner "Mono Oko" ist am Samstag zu hören. Danach folgen abends die Bands "Jazzkantine", "Querbeat" und "Gentleman". Zum Abschluss am Samstag startet traditionell das Höhenfeuerwerk.

Am Sonntag spielt unter anderem das hundertköpfige "Stadtharmonie-Orchester" Hits und Filmmusik.

Das Programm im Einzelnen auf dem Domplatz:

Freitag:

18 - 18:45 Uhr: Dreilich: Singer-Songwriter Pop, BahnhofBeats 2023 Gewinner

19 - 20 Uhr: Justin Prince & Marc Radix: Techno und House

20 - 21 Uhr: Tøby Rømeo: Future Bass

21 - 22 Uhr: Twocolors: Electro-Pop

22 - 23 Uhr: Marc Radix & Stevie T: 89.0 RTL Resident DJs

Sonnabend:

12 - 13 Uhr: Susan & Jesse Flame with the Burnberries: Sonderpreis Thüringen Grammy - Folk, Country und Pop

13:30 - 14:30 Uhr: Mono Oko: Thüringen Grammy-Siegerin - Synth-Pop-Rock

15:30 - 17 Uhr: Fatcat- Geballte Funk-Power

17:30 - 19 Uhr: Jazzkantine - Jazz und Hip Hop

20 - 21:30 Uhr: Querbeat - 13-köpfige Brassband voller positiver Energie

22:15 - 23:45 Uhr: Gentleman - Reggae, Dancehall und HipHop

23:45 - 0 Uhr: Finale mit Feuerwerk

Sonntag:

11 - 13:30 Uhr: Stadtharmonie Erfurt "Sounds of a wonderful world" mit über 100 Musikern

14:30 - 15:30 Uhr: Baba Blakes - Feelgood-Indie

16 - 18 Uhr: Albert N’Sanda & Band: Frontman der Jazzkantine mit eigenem Funk & Soul

Jazz auf dem Petersberg

Das Krämerbrückenfest bietet auf der Festwiese auf dem Petersberg modernen sowie klassischen Jazz, darunter etwa der international bekannte Sir' Chantz Powell aus New Orleans, aber auch die Erfurter Jazzband "Boogieman's Friend".

Freitag:

19 - 20 Uhr: Erfurter Jazz-Homeband

20 - 21:15 Uhr: Neue Bauhauskapelle - Jazz, Moderne und Folklore

21:30 - 23 Uhr: Sir’ Chantz Powell & Allstars - international bekannter Ausnahmekünstler aus New Orleans

Sonnabend:

11 - 11:45 Uhr: Neue Bauhauskapelle - Jazz, Moderne und Folklore

12 - 12:45 Uhr: Erfurter Jazz-Homeband

13 - 13:45 Uhr: Duo Boogieman's Friend - Blues & Boogie Woogie Sound of New Orleans

14 - 14:45 Uhr: Neue Bauhauskapelle:Jazz, Moderne und Folklore

15 - 15:45 Uhr: Sir’ Chantz Powell & Band - Sammy Davis Jr. meets Usher

16 - 16:45 Uhr: Duo Boogieman's Friend - Blues & Boogie Woogie Sound of New Orleans

17 - 17:45 Uhr: Neue Bauhauskapelle - Jazz, Moderne und Folklore

18 - 18:45 Uhr: Markus Burger Trio - Pianist, Professor und Komponist aus Kalifornien

19 - 19:45 Uhr: Erfurter Jazz-Homeband

20 - 21:30 Uhr: Duo Boogieman's Friend - Blues & Boogie Woogie Sound of New Orleans

21:45 - 23 Uhr: Sir’ Chantz Powell & Band: international bekannter Ausnahmekünstler aus New Orleans

Sonntag:

11 - 13 Uhr: Gospelrock Chor und Band - Energiemix aus Chor, Band und Solisten

13:30 - 14:30 Uhr: Erfurter Jazz-Homeband

14:45 - 15:15 Uhr: Markus Burger Trio - Pianist, Professor und Komponist aus Kalifornien

15:30 Uhr–16:15 Uhr: Neue Bauhauskapelle - Jazz, Moderne und Folklore

16:30 - 18 Uhr: Sir’ Chantz Powell & Allstars - international bekannter Ausnahmekünstler aus New Orleans

Open Air mit Thüringer Künstlern in der Barfüßerruine

In der Barfüßerruine sollen Thüringer Bands und Künstler auftreten. In Kooperation mit der Thüringer Musikinitiative "diePop" ist Freitag und Samstag ein Open Air mit Liedermachern, Rockbands oder Reggaekünstlern geplant. Am Sonntag werden laut Stadt "Erfurter Urgesteine" wie Jürgen Kerth und das "Krambehr-Trio" auf der Bühne stehen.

Freitag:

19 - 19:45 Uhr: Mono Oko - Synth­Pop-­Rock

20 - 20:45 Uhr: Carrot Green Pesto - Soul, Blues & Funk aus Jena

21 - 21:45 Uhr: Skavida - Offbeat Orkestra mit Reggae, Ska und Klezmer

22 - 23 Uhr: DJ Lilicious - Breakbeats, Elektro und Techno

Sonnabend:

11 - 13 Uhr: Selavie - Indie-Disco, Pop-Hits & Party-Banger

14 - 14:30 Uhr: Mad Jenkins - Alternativer Rock

15 - 15:45 Uhr: Sitzblockade - Zwei Stimmen, zwei Gitarren

16:15 - 17:15 Uhr: Friederike. & Band - Liedermachersoul

17:45 - 18:45 Uhr: Joyce November: Sanfte Töne, große Emotionen!

19:15 - 20:15 Uhr: Temple of Boom - laut und flott

20:30 - 21:15 Uhr: Ramm Tamm Tilda - Wortwitz mit Ska, Reggae und Jazz

21:30 - 23 Uhr: Selavie - Indie-Disco, Pop-Hits & Party-Banger

Sonntag:

11 - 12:30 Uhr: Jürgen Kerth Trio - Blues-Legende aus Erfurt

13 - 14:30 Uhr: Sack & Pack mit Wolfgang Sack - handgemachte Livemusik

15 - 16:30 Uhr: Eberhard Bieber Trio - Rock, Pop, Jazz und Blues

17 - 18 Uhr: Das Krambehr Trio - Liedermachersound aus Erfurt

Kinderprogramm auf dem Theaterplatz

Auf dem Erfurter Theaterplatz ist wieder ein Kinderprogramm geplant. Vom Samstag bis Sonntag ist die "Toggo-Tour" zu Gast mit Spielstationen und einem Bühnenprogramm.

Freitag:

20 - 22 Uhr: 11. Sinfoniekonzert "Freiheit" - Philharmonisches Orchester Erfurt, Live-Übertragung auf dem Theaterplatz

Samstag:

11 - 18 Uhr: Toggo-Sommertour

Sonntag:

11 - 18 Uhr: Toggo-Sommertour

Hof- und Wiesenkonzert in Erfurter Höfen

In mehreren Höfen der Erfurter Innenstadt finden schließlich Konzerte zum Krämerbrückenfest statt. Mit dabei sind wieder die Engelsburg, das Café Nerly und die Musikschule. Neu dabei sind die Höfe des Restaurants Hans zum Glück und der Weinarche.

Freitag:

14 - 22 Uhr: Weinarche (Große Arche 16) - Livemusik von Morgan-Elise Brady: 20er bis 50er Jazz

17 - 18: Hof "Hans zum Glück" (Fischmarkt 18) - TortenTobi

17:30 - 18:30 Uhr: Hof Engelsburg (Allerheiligenstraße 20) - Dropped Live

18 - 20 Uhr: Hof Café Nerly (Marktstraße 6) - Crazys Big Band

18 - 19 Uhr: Hof "Hans zum Glück" (Fischmarkt 18) - Pelè

19 - 20 Uhr: Hof Engelsburg (Allerheiligenstraße 20) - Hinterlandgang

19 - 20 Uhr: Hof "Hans zum Glück" (Fischmarkt 18) - Maho

20 - 22 Uhr: Hof der Musikschule (Turniergasse 18) - Konzerte der Musikschule

20 - 21 Uhr: Hof "Hans zum Glück" (Fischmarkt 18) - Lennox

20:45 - 21:45 Uhr: Hof Engelsburg (Allerheiligenstraße 20) - Mamore

21 - 22 Uhr: Hof "Hans zum Glück" (Fischmarkt 18) - Patrick Börsch

Sonnabend:

16 - 22 Uhr: Hof "Hans zum Glück" (Fischmarkt 18) - DJ Anne Decks

17:30 - 18:30 Uhr: Hof Engelsburg (Allerheiligenstraße 20) - Kant

19 - 20 Uhr: Hof Engelsburg (Allerheiligenstraße 20) - Anton & the Dots

20:45 - 21:45 Uhr: Hof Engelsburg (Allerheiligenstraße 20) - Eagle & the Men

Sonntag:

15 - 17 Uhr: Hof "Hans zum Glück" (Fischmarkt 18) - Theater im Palais - Theaterstück "Hans im Gück"

Kunstprojekt auf der Krämerbrücke

Jedes Jahr gibt es eine besondere Kunstinstallation auf der Krämerbrücke. Dieses Jahr gestaltete der "Künstlerkreis Krämerbrücke" die Installation "Räderwerk" mit Hunderten Rädern, das das Rad als Erfurter Stadtwappen in den Mittelpunkt stellt. Dafür werden noch kleine Räder zwischen 18 und 24 Zoll gesucht. An den Seilen zwischen den Krämerbrückenhäusern sollen sie zum Fest über den Köpfen der Besucher schweben.

Welche Straßen sind während des Festes in Erfurt gesperrt?

Durchfahrt Futterstraße/Wenigemarkt: Die Durchfahrt von der Futterstraße zum Wenigemarkt wird ab Freitag, 16. Juni 2023, 13 Uhr bis voraussichtlich 18. Juni 2023, ca. 24 Uhr nicht möglich sein. Die Ausfahrt aus der Futterstraße erfolgt ausschließlich über die Schottenstraße. Anlieger erreichen das Gebiet von der Krämpferstraße über die Meienbergstraße. Die Einbahnstraßenregelung in der Meienbergstraße wird deshalb für diese Zeit umgekehrt. Die Ausfahrt aus dem Quartier führt durch die Kaufmännerstraße.

Rathausgasse und Benediktsplatz: Der Bereich hinter dem Rathaus und damit auch der Benediktsplatz sind nur eingeschränkt erreichbar: Am 16. Juni bis 14 Uhr und am 17. sowie 18. Juni jeweils nur von 2 bis 10 Uhr.

Rund um den Domplatz: Der Domplatz, beginnend ab Ecke Pergamentergasse bis Kettenstraße, bleibt am Freitag, 16. Juni, sowie am Samstag, 17. Juni, jeweils von 19 bis ca. 1 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Lange Brücke, Paulstraße, Kettenstraße, Predigerstraße sind während dieser Zeit nur aus Richtung Regierungsstraße erreichbar.

Wie können Anwohner parken?

Die knappen Parkmöglichkeiten werden zum Krämerbrückenfest weiter eingeschränkt. Das gilt vor allem für die Anlieger im Festgelände. Inhaber von Bewohnerparkausweisen können in allen Bewohnerparkgebieten parken. Der Ausweis muss gut sichtbar hinter der Frontscheibe des Autos gelegt werden.

Wo können Besucher am besten parken?

Parkhäuser

Zum Krämerbrückenfest werden in folgenden SWE-Parkhäusern Sonderöffnungszeiten angeboten:



Parkhaus "Domplatz"

Freitag: 7 - 24 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 24 Uhr,

Sonnabend: 7 - 24 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 1:30 Uhr (Sonntag)

Sonntag: 9 - 23 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 22 Uhr

Parkhaus "Thomaseck"

Freitag: 5 - 20 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 20 Uhr,

Sonnabend: 7 Uhr - 22 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 22 Uhr,

Sonntag: 11 - 20 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 20 Uhr.

Erfahrungsgemäß sind jedoch die Parkhäuser, aber auch die Parkplätze in Erfurt zum Krämerbrückenfest jeweils schon vormittags schnell besetzt. Die Stadt empfiehlt daher, möglichst nur mit Straßenbahn und Bus zum Krämerbrückenfest und in die Innenstadt zu kommen. Für viele Erfurter ist die Innenstadt auch gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Besuchern aus den Ortsteilen wird empfohlen, die P+R-Parkplätze zu nutzen. Auf zehn Anlagen hält die Stadt 1.400 gebührenfreie Parkplätze vor.

Aus Norden kommend sind die P+R-Parkplätze Europaparkplatz (via Hannoversche Straße) Grubenstraße und Zoopark (beide via Stotternheimer Straße) am besten zu erreichen.

Von Osten kommend sind der P+R-Parkplatz Ringelberg (via Leipziger Straße), am Bahnhof Vieselbach (via Sömmerdaer Straße) und am Urbicher Kreiz (via Am Herrenberg) am günstigsten gelegen.

Von Süden kommend gibt es den Parkplatz an der Thüringenhalle (via Arnstädter Chaussee).

Von Westen kommend erreichen Autofahrer die Parkplätze an der Messe (via Eisenacher Straße), an der Wartburgstraße (via Wartburgstraße) und am Hauptfriedhof (via Binderslebener Straße).

Das Erfurter Stadtzentrum erreichen Besucher, die ihre Autos auf diesen Parkplätze parken, via Straßenbahn in maximal 15 Minuten. Mehr Infos gibt es hier.

Das Fahrplanangebot wird am Freitag und am Sonnabend im Abendverkehr der Stadtbahn mit der Angerkreuzung alle 10 Minuten bis 1:10 Uhr verlängert.

Alle Stadtbahn-Linien verkehren laut Evag am Sonnabend von 9 bis 20 Uhr planmäßig im 15-Minuten-Takt. Zusätzlich verkehren zum Ende des Feuerwerks am Domplatz Einsatzwagen in verschiedene Richtungen.



Alle Stadtbahn-Linien verkehren am Sonntag von 11 Uhr bis 20 Uhr planmäßig im 15-Minuten-Takt.

Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es beim Fest und für Besucher

An den jeweiligen Veranstaltungsorten sind nach Angaben der Stadt mitgebrachte Glasflaschen, Speisen und Getränke verboten. Es gibt jedoch keine klassischen Taschen- und Einlasskontrollen. Jedoch gilt eine Leinen- und Maulkorbpflicht für Hunde.

Während des Krämerbrückenfestes werden Zufahrtssperren aufgebaut aus Richtung Marktstraße, auf der Rathausbrücke und in der Futterstraße. In der Futterstraße handelt es sich um mobile Poller, da die Straße als Feuerwehrzufahrt fungiert.

Es gibt wieder eine Sicherheitspartnerschaft von Stadt, Polizei und privaten Sicherheitsdiensten. Die Sicherheitsdienste werden schwerpunktmäßig in der Innenstadt auf Streife gehen. Wenn es wegen der vorhandenen Gebäude eng wird, soll eingegriffen werden, um eine Überfüllung zu vermeiden: Das betrifft die Barfüßerkirche, die Festwiese auf dem Petersberg und den Rathausparkplatz.

Wo gibt es Erste-Hilfe-Stellen?

Erste-Hlfe-Stellen werden zum Krämerbrückenfest am



Domplatz

Rathausgasse,

hinter der Krämerbrücke (Gotthardtstraße),

Petersberg