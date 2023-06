Von wann bis wann findet das Krämerbrückenfest an den drei Tagen statt?

Am Freitag beginnt das Fest um 18 Uhr und endet gegen 24 Uhr. Händler und Kunsthandwerker öffnen bereits ab 16 Uhr. Am Sonnabend startet das Programm und öffnen die Stände ab 10 Uhr. Offizielles Ende ist gegen 0:30 Uhr. Der Sonntag als letzter Tag geht von 10 bis 21 Uhr.

Welche Straßen sind während des Festes in Erfurt gesperrt?

Durchfahrt Futterstraße/Wenigemarkt: Die Durchfahrt von der Futterstraße zum Wenigemarkt wird ab Freitag, 16. Juni 2023, 13 Uhr bis voraussichtlich 18. Juni 2023, ca. 24 Uhr nicht möglich sein. Die Ausfahrt aus der Futterstraße erfolgt ausschließlich über die Schottenstraße. Anlieger erreichen das Gebiet von der Krämpferstraße über die Meienbergstraße. Die Einbahnstraßenregelung in der Meienbergstraße wird deshalb für diese Zeit umgekehrt. Die Ausfahrt aus dem Quartier führt durch die Kaufmännerstraße.

Rathausgasse und Benediktsplatz: Der Bereich hinter dem Rathaus und damit auch der Benediktsplatz sind nur eingeschränkt erreichbar: am 16. Juni bis 14 Uhr und am 17. sowie 18. Juni jeweils nur von 2 bis 10 Uhr.

Rund um den Domplatz: Der Domplatz, beginnend ab Ecke Pergamentergasse bis Kettenstraße, bleibt am Freitag, 16. Juni, sowie am Samstag, 17. Juni, jeweils von 19 bis ca. 1 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Lange Brücke, Paulstraße, Kettenstraße, Predigerstraße sind während dieser Zeit nur aus Richtung Regierungsstraße erreichbar.

Wie können Anwohner parken?

Die knappen Parkmöglichkeiten werden zum Krämerbrückenfest weiter eingeschränkt. Das gilt vor allem für die Anlieger im Festgelände. Inhaber von Bewohnerparkausweisen können in allen Bewohnerparkgebieten parken. Der Ausweis muss gut sichtbar hinter der Frontscheibe des Autos gelegt werden.

Wo können Besucher am besten parken?

Parkhäuser

Zum Krämerbrückenfest werden in folgenden SWE-Parkhäusern Sonderöffnungszeiten angeboten:



Parkhaus "Domplatz"

Freitag: 7 - 24 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 24 Uhr,

Sonnabend: 7 - 24 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 1:30 Uhr (Sonntag),

Sonntag: 9 - 23 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 22 Uhr.

Parkhaus "Thomaseck"

Freitag: 5 - 20 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 20 Uhr,

Sonnabend: 7 Uhr - 22 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 22 Uhr,

Sonntag: 11 - 20 Uhr: Ausfahrttor ist geöffnet bis 20 Uhr.

Erfahrungsgemäß sind jedoch die Parkhäuser und Parkplätze zum Krämerbrückenfest jeweils schon vormittags schnell besetzt. Die Stadt empfiehlt daher, möglichst nur mit Straßenbahn und Bus in die Innenstadt zu kommen. Besuchern aus den Ortsteilen wird empfohlen, die P+R-Parkplätze zu nutzen. Auf zehn Anlagen hält die Stadt 1.400 gebührenfreie Parkplätze vor.

Aus Norden kommend sind die P+R-Parkplätze Europaparkplatz (via Hannoversche Straße) Grubenstraße und Zoopark (beide via Stotternheimer Straße) am besten zu erreichen.

Von Osten kommend sind der P+R-Parkplatz Ringelberg (via Leipziger Straße), am Bahnhof Vieselbach (via Sömmerdaer Straße) und am Urbicher Kreiz (via Am Herrenberg) am günstigsten gelegen.

Von Süden kommend gibt es den Parkplatz an der Thüringenhalle (via Arnstädter Chaussee).

Von Westen kommend erreichen Autofahrer die Parkplätze an der Messe (via Eisenacher Straße), an der Wartburgstraße (via Wartburgstraße) und am Hauptfriedhof (via Binderslebener Straße).

Das Erfurter Stadtzentrum erreichen Besucher, die ihre Autos auf diesen Parkplätze parken, via Straßenbahn in maximal 15 Minuten. Mehr Infos gibt es hier.

Das Fahrplanangebot wird am Freitag und am Sonnabend im Abendverkehr der Stadtbahn mit der Angerkreuzung alle 10 Minuten bis 1:10 Uhr verlängert.

Alle Stadtbahn-Linien verkehren laut Evag am Sonnabend von 9 bis 20 Uhr planmäßig im 15-Minuten-Takt. Zusätzlich verkehren zum Ende des Feuerwerks am Domplatz Einsatzwagen in verschiedene Richtungen.



Alle Stadtbahn-Linien verkehren am Sonntag von 11 Uhr bis 20 Uhr planmäßig im 15-Minuten-Takt.

Die Krämerbrücke in Erfurt ist beliebter Touristenort. Bildrechte: imago images / Schöning

